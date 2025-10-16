Haberler

Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş kimdir, kaç yaşında? Voleybolcu İrem Güneş hangi takımda?
Türk voleybolunun genç isimlerinden biri olan İrem Nur Güneş, son dönemde sporseverlerin dikkatini üzerine çekiyor. Genç yaşına rağmen önemli bir kariyer adımı atan Güneş, altyapı döneminden itibaren profesyonel arenada adından söz ettirmeye başladı. Peki, İrem Güneş kimdir, kaç yaşında?

İrem Güneş kimdir? İrem Nur Güneş, Türk voleybolunun gelecek vaat eden genç sporcularından biri olarak dikkat çekiyor. Kariyerine altyapı düzeyinde başlayan Güneş, kısa sürede profesyonel seviyede kendine yer buldu.

İREM GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

İrem Nur Güneş, 19 Haziran 2004 tarihinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 21 yaşında olan sporcu, genç yaşına rağmen voleybol sahalarında önemli bir tecrübeye sahip. Voleybola küçük yaşlarda başlayan Güneş, profesyonel kariyerine adım atmadan önce altyapı seviyesinde gelişimini sürdürdü.

Kariyer basamaklarını istikrarlı şekilde tırmanan İrem Güneş, Türk voleybolunun önde gelen altyapı kulüplerinden VakıfBank'ta yetişti. Bu süreçte hem teknik hem de fiziksel anlamda gelişimini tamamlayan oyuncu, zamanla profesyonel seviyeye geçiş yaptı. Sahadaki disiplini ve oyun bilgisiyle tanınan Güneş, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmaktadır.

İREM GÜNEŞ BOYU KAÇ, HANGİ TAKIMDA?

İrem Güneş'in boyu yaklaşık 1,88 metredir. Uzun boyu ve fiziksel özellikleri, pasör çaprazı pozisyonundaki görevinde ona avantaj sağlamaktadır. Bu fiziksel yapısı, hem hücum hem de savunma katkısında etkili bir performans ortaya koymasına olanak tanımaktadır.

Voleybola VakıfBank altyapısında başlayan Güneş, burada geçirdiği yılların ardından profesyonel kariyerine Fenerbahçe çatısı altında devam etmektedir. Fenerbahçe formasıyla mücadele eden genç sporcu, hem bireysel gelişimini sürdürmekte hem de takımının başarılarına katkı sağlamaktadır. Kulüp düzeyindeki bu adım, kariyerinde yeni bir dönemin başlangıcı niteliği taşımaktadır.

