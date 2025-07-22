Zalim İstanbul dizisi oyuncuları, son günlerde gündeme gelen mobbing iddiaları sonrası yeniden mercek altına alındı. Oyuncu Bahar Şahin'in bir YouTube kanalında yaptığı dikkat çekici açıklamalar, dizide yaşananlara dair birçok soruyu gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin ardından Zalim İstanbul dizisi ve oyuncu kadrosu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Zalim İstanbul oyuncuları kimlerdir?

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI KİMLERDİR?

Deniz Uğur - Seher Yılmaz

Ozan Dolunay - Cenk Karaçay

Simay Barlas - Damla Karaçay Yılmaz

Berker Güven - Nedim Karaçay

Sera Kutlubey - Cemre Yılmaz Karaçay

İdris Nebi Taşkan - Civan Yılmaz

Ayşen Sezerel -Neriman Yılmaz

Gamze Demirbilek - Nurten

Fikret Kuşkan - Agah Karaçay

Mine Tugay - Şeniz Karaçay

Bahar Şahin - Ceren Yılmaz Karaçay

Sevcan Sini - Oya

Sevinç Kumaş - Başak

Oğuz Peçe - Yusuf

ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN YAYINLANDI?

Zalim İstanbul, Avşar Film tarafından yapılan, ilk bölümü 1 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan, ilk 25 bölümü Cevdet Mercan, sonraki bölümleri ise Gökçen Usta ve Şenol Sönmez tarafından çekilen dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2 sezondan oluşan dizi, 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 39. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.