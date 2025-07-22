Zalim İstanbul oyuncuları kimlerdir?
Zalim İstanbul dizisi oyuncuları, son günlerde yeniden gündeme geldi. Oyuncu Bahar Şahin'in bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalar, dizinin setinde yaşandığı iddia edilen mobbing olaylarını gözler önüne serdi.
Zalim İstanbul dizisi oyuncuları, son günlerde gündeme gelen mobbing iddiaları sonrası yeniden mercek altına alındı. Oyuncu Bahar Şahin'in bir YouTube kanalında yaptığı dikkat çekici açıklamalar, dizide yaşananlara dair birçok soruyu gündeme taşıdı. Bu gelişmelerin ardından Zalim İstanbul dizisi ve oyuncu kadrosu, sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Zalim İstanbul oyuncuları kimlerdir?
ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI KİMLERDİR?
Deniz Uğur - Seher Yılmaz
Ozan Dolunay - Cenk Karaçay
Simay Barlas - Damla Karaçay Yılmaz
Berker Güven - Nedim Karaçay
Sera Kutlubey - Cemre Yılmaz Karaçay
İdris Nebi Taşkan - Civan Yılmaz
Ayşen Sezerel -Neriman Yılmaz
Gamze Demirbilek - Nurten
Fikret Kuşkan - Agah Karaçay
Mine Tugay - Şeniz Karaçay
Bahar Şahin - Ceren Yılmaz Karaçay
Sevcan Sini - Oya
Sevinç Kumaş - Başak
Oğuz Peçe - Yusuf
ZALİM İSTANBUL NE ZAMAN YAYINLANDI?
Zalim İstanbul, Avşar Film tarafından yapılan, ilk bölümü 1 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan, ilk 25 bölümü Cevdet Mercan, sonraki bölümleri ise Gökçen Usta ve Şenol Sönmez tarafından çekilen dram türündeki Türk televizyon dizisidir. 2 sezondan oluşan dizi, 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan 39. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.