Zafer Ergin'in rahatsızlanmadan önceki görüntüsü ortaya çıktı! Sevenleri endişeli

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı "Baron Mehmet Karahanlı", Arka Sokaklar'da ise "Rıza Baba" karakterleriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin'den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. 83 yaşındaki oyuncu evinde rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı.

İlk değerlendirmelere göre doktorlar, pıhtı atması şüphesi üzerine Ergin'i tedavi altına aldı.

RAHATSIZLANMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ KORKUTTU

Rahatsızlanmadan kısa süre önce çekildiği belirtilen görüntülerde Ergin'in set ekibiyle birlikte olduğu anlar yer aldı. Görüntülerde oyuncunun oldukça yorgun ve halsiz göründüğü dikkat çekerken, söz konusu kareler sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranları ise sanatçıya geçmiş olsun mesajları gönderdi.

EŞİNDEN SAĞLIK DURUMU AÇIKLAMASI

Zafer Ergin'in eşi Binnaz Ergin, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Binnaz Ergin, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz. Çarşamba sete gidecek"