Zade kebabı nasıl yapılır? Zade kebabı tarifi
Zade kebabı, patlıcan ve et sevenler için oldukça lezzetli bir seçenektir. Her insanın damak tadı farklı olsa bile Zade kebabı çoğu insanı hayran bıraktıracak bir lezzete sahiptir. Eğer patlıcan ve et yemeyi seviyorsanız, zade kebabını denemek iyi bir fikir olabilir. İçindeki malzemelerin uyumu ve fırında pişirilmesi ise lezzetini artıran unsurlardır.
Zade kebabı, patlıcan sevenlerin favorisi olan bir yemektir. Özellikle Çanakkale ve çevresinde sık sık tüketilir. Bu lezzetli kebap, kırmızı et, patlıcan, patates ve domates ile hazırlanır. Genellikle küçük güveç kaplarına yerleştirilerek fırında pişirilir ve üst kısmı kaşar peyniri ile zenginleştirilir.
ZADE KEBABI TARİFİ
Nefis Zade kebabı tarifini denemek için işte gereken malzemeler ve yapılışı:
Malzemeler:
- 250-300 gram kuşbaşı et
- 1 dolu tatlı kaşığı salça
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 fiske karabiber
- 1 adet iri sulu domates
- 1 adet soğan
- 2 adet biber
- 2 adet patates
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ (etli harç için)
- 4 diş sarımsak
- 4 adet uzun patlıcan
- Sıvıyağ (kızartmak için)
- Kaşar peyniri rendesi (üzerine)
Yapılışı:
- Et harlı ateşe konulur ve suyunu salana kadar çevrilir. Suyunu saldıktan sonra üzerine 1-1.5 bardak su eklenir ve suyunu çekip yumuşayana kadar pişirilir.
- Etin suyunu iyice çektiğinde sıvı yağ eklenir ve 1-2 tur çevrilip yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve biberler eklenir. Bu karışım yumuşayana kadar kavrulur.
- Salça eklenip 1 tur çevrildikten sonra rendelenmiş domates eklenir ve suyunu çekene kadar pişirilir.
- Bu sırada patatesler küp küp doğranıp kızartılır. Ardından patlıcanlar uzun şekilde dilimlenip kızartılır ve havlu peçete üzerine çıkarılır.
- Suyunu çeken etli harcın altı kapatılır. Bir fiske karabiber ve tuz serpilir. Kızartılmış patatesler eklenip karıştırılır ve 10 dakika dinlendirilir.
- Patlıcanlar küçük güveç kaplarına birbirine çapraz gelecek şekilde dizilir ve uçları sarkıtılır. Hepsine 1 fiske tuz serpilir.
- Etli harç patlıcanların üzerine konulup kapatılır. Üzerlerine bolca kaşar peyniri rendesi serpilir.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirilir.