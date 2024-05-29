Zade kebabı nasıl yapılır? Zade kebabı tarifi

Zade kebabı, patlıcan sevenlerin favorisi olan bir yemektir. Özellikle Çanakkale ve çevresinde sık sık tüketilir. Bu lezzetli kebap, kırmızı et, patlıcan, patates ve domates ile hazırlanır. Genellikle küçük güveç kaplarına yerleştirilerek fırında pişirilir ve üst kısmı kaşar peyniri ile zenginleştirilir.

ZADE KEBABI TARİFİ

Nefis Zade kebabı tarifini denemek için işte gereken malzemeler ve yapılışı:

Malzemeler:

250-300 gram kuşbaşı et

1 dolu tatlı kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 fiske karabiber

1 adet iri sulu domates

1 adet soğan

2 adet biber

2 adet patates

2 çorba kaşığı sıvı yağ (etli harç için)

4 diş sarımsak

4 adet uzun patlıcan

Sıvıyağ (kızartmak için)

Kaşar peyniri rendesi (üzerine)

Yapılışı: