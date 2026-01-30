Zabıtadan kaçan dilenciler cami tuvaletinde yakalandı
Elazığ'da zabıtanın düzenlediği operasyonda, duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para isteyen dilenciler yakalandı. Dilenciler, zabıta ekiplerini fark edince kaçmaya çalıştı ve cami tuvaletlerine saklandı. Ancak ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalanarak zabıta müdürlüğüne götürüldüler. Üst aramaları yapılan dilenciler hakkında adli işlem başlatıldı.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde duygu istismarı yaparak vatandaşlardan para isteyen dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Özellikle cuma namazında cami önleri ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanları mesken tutan dilenciler, ekipleri fark edince kaçmaya çalıştı. Cami tuvaletlerine ve minare arkasına saklanarak izlerini kaybettirmek isteyen dilenciler, ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalandı.
Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen ve üst aramaları yapılan dilenciler hakkında adli işlem başlatıldı.
