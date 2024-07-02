Teknoloji çağının merkezinde doğan Z kuşağının yaş aralığı ve özellikleri merak ediliyor. Jenerasyonlar aynı dönemde doğan insanların ortak bazı özellikleri taşıması sonucu ortaya çıkmıştır. Z kuşağı da bu bağlamda dijital dünyayla iç içe bir kuşaktır. Z kuşağı nedir? Z kuşağı kimler oluyor, özellikleri nelerdir? Detaylar haberimizdedir...

Z KUŞAĞI NEDİR?

İnternet ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla büyüyen Z kuşağı, akıllı telefonları, sosyal medya platformlarını aktif olarak kullandılar. Z kuşağı bilgiye hızlı erişim ve çevrimiçi iletişim konusunda becerikli, çok kültürlü, çevreci ve toplumsal adalet gibi konulara duyarlıdır. Esnek çalışma düzenlerine alışıktırlar. İş ve eğitim hayatlarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanırlar.

Z KUŞAĞI KİMLER OLUYOR?

Z kuşağı, genellikle 2000'li yılların başından 2010'ların sonlarına kadar doğanları kapsar. Bu yıllar kesin olmamakla birlikte farklı araştırmalar devam ediyor. Bu kuşak, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijital dünyanın doğal bir parçası olarak büyümüş bir grup olarak bilinir.

Z KUŞAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Gen Z olarak da bilinen Z kuşağının özellikleri şunlardır; İnternet ve dijital teknolojilerin içinde doğan Z kuşağı, teknolojileri aktif kullanırlar. Bilgiye hızlı erişen Z kuşağı için internette araştırma yapmak ve çevrimiçi kaynaklardan bilgi edinmek doğal bir süreçtir. Çok görevli olabilen Z kuşağı bireylerinin dikkat süreleri kısa olabilir. Bu nedenle hızlı ve özgün içeriklere yönelim gösterirler.Z kuşağının önemsediği konular arasında kültürel çeşitlilik, toplumsal eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi konuların yanı sıra toplumsal adalet ve çevresel bilinçlilik onlar için önemli birer değerdir.Z kuşağı, geleneksel iş modellerinden ziyade bağımsız çalışma ve girişimcilik gibi alanlarda ilgi gösterirler.