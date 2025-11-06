Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Fransa'nın Neuville-sur-Saône kentinde bir vatandaş, evinin bahçesinde yüzme havuzu kazarken yaklaşık 700 bin avro değerinde altın külçeleri ve sikkeler buldu. Belediye, 5 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada olağanüstü keşfi kamuoyuyla paylaştı.

ALTINLAR PLASTİK TORBALAR İÇİNDE BULUNDU

Neuville-sur-Saône Belediyesi'nin bildirdiğine göre, keşif Mayıs ayında yapıldı. Olayın ardından Kültür İşleri Bölge Müdürlüğü'ne (DRAC) bilgi verildi. Le Progrès gazetesinin aktardığına göre, hazine beş altın külçesi ve çok sayıda sikkeden oluşuyordu. Tüm altınlar plastik torbalar içinde toprağa gömülü halde bulundu.

"ARKEOLOJİK BİR HAZİNE DEĞİL"

Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda buluntuların arkeolojik bir eser olmadığını belirledi. Bu nedenle hazinenin buluntu sahibinde kalmasına izin verildi. Belediye, hazinenin yasal yollarla elde edildiğini ve yaklaşık 15 ila 20 yıl önce Lyon bölgesindeki bir şirkette eritildiğini açıkladı.

KÖKENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Altınların bulunduğu arazinin eski sahibinin vefat ettiği öğrenildi. Bu durum, hazinenin kime ait olduğuna dair soru işaretlerini artırdı. Polis soruşturması, altınların kaynağını belirlemeye çalışsa da, ganimetin kökeni hâlâ bir sır olarak kalmaya devam ediyor.