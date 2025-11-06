Haberler

Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa'nın Neuville-sur-Saône kentinde bir vatandaş, evinin bahçesinde yüzme havuzu kazarken yaklaşık 700 bin avro değerinde altın külçeleri ve sikkeler buldu. Yapılan incelemeler sonucunda buluntuların arkeolojik bir eser olmadığı belirlendi ve sahibinde kalmasına izin verildi.

  • Fransa'nın Neuville-sur-Saône kentinde bir vatandaş, evinin bahçesinde yüzme havuzu kazarken yaklaşık 700 bin avro değerinde altın külçeleri ve sikkeler buldu.
  • Yetkililer, buluntuların arkeolojik bir eser olmadığını belirledi ve hazinenin buluntu sahibinde kalmasına izin verildi.
  • Altınların bulunduğu arazinin eski sahibinin vefat ettiği öğrenildi ve hazinenin kökeni hâlâ bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Fransa'nın Neuville-sur-Saône kentinde bir vatandaş, evinin bahçesinde yüzme havuzu kazarken yaklaşık 700 bin avro değerinde altın külçeleri ve sikkeler buldu. Belediye, 5 Kasım Çarşamba günü yaptığı açıklamada olağanüstü keşfi kamuoyuyla paylaştı.

ALTINLAR PLASTİK TORBALAR İÇİNDE BULUNDU

Neuville-sur-Saône Belediyesi'nin bildirdiğine göre, keşif Mayıs ayında yapıldı. Olayın ardından Kültür İşleri Bölge Müdürlüğü'ne (DRAC) bilgi verildi. Le Progrès gazetesinin aktardığına göre, hazine beş altın külçesi ve çok sayıda sikkeden oluşuyordu. Tüm altınlar plastik torbalar içinde toprağa gömülü halde bulundu.

"ARKEOLOJİK BİR HAZİNE DEĞİL"

Yetkililer, yapılan incelemeler sonucunda buluntuların arkeolojik bir eser olmadığını belirledi. Bu nedenle hazinenin buluntu sahibinde kalmasına izin verildi. Belediye, hazinenin yasal yollarla elde edildiğini ve yaklaşık 15 ila 20 yıl önce Lyon bölgesindeki bir şirkette eritildiğini açıkladı.

KÖKENİ GİZEMİNİ KORUYOR

Altınların bulunduğu arazinin eski sahibinin vefat ettiği öğrenildi. Bu durum, hazinenin kime ait olduğuna dair soru işaretlerini artırdı. Polis soruşturması, altınların kaynağını belirlemeye çalışsa da, ganimetin kökeni hâlâ bir sır olarak kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açtı

Erdoğan, Özgür Özel'in Ümraniye'deki sözleri için harekete geçti
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

Merakla bekleniyordu! İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 405.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Kan donduran tanık ifadelerinin ardından Güllü'nün kızı yeniden savcılığa çağrıldı

Kan donduran mesajlar sonrası Güllü'nün kızı yeniden ifade verdi
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Erzurum Valisi Çiftçi: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı

Vali açıkladı: İl genelindeki sahipsiz hayvanların hepsi toplandı
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.