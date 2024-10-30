Paris Olimpiyatları'nda gösterdiği başarılarla dünya çapında ün kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon sırasında, Atatürk karşıtı söylemleriyle bilinen Furkan Bölükbaşı ile ikonik pozunu tekrarlaması sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bu durum, Dikeç'in bazı kesimler tarafından eleştirilmesine neden oldu. Peki, Yusuf Dikeç kiminle fotoğraf çektirdi? Yusuf Dikeç açıklama yaptı mı? Detaylar haberimizde...

YUSUF DİKEÇ KİMİNLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon sırasında, Atatürk karşıtı söylemleriyle bilinen Furkan Bölükbaşı ile ikonik pozunu tekrarlaması sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

YUSUF DİKEÇ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Sosyal medyada yapılan eleştiriler üzerine Yusuf Dikeç, X hesabından bir açıklama yaparak tepkilere yanıt verdi. Dikeç, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda birçok kişiyle fotoğraf çektirdim. Tahmin edileceği gibi, bunların çoğu ile ilk defa karşılaştım ve bahsi geçen şahsı da tanımıyorum. Benim vatan sevgisi anlayışım, vatana hizmetle ölçülür," ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanımının sınırlı olduğunu da belirten milli sporcu, vatanseverliğinin ve Atatürk'e olan saygısının sorgulanmasına karşı sitemini dile getirdi ve kendisini hedef alan eleştirileri haksız bulduğunu belirtti.