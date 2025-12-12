Yürekleri ısıtan görüntüler! Kamyonu ile oynayan çocuğu görünce yaptığına bakın

Tokat'ta devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kaydedilen anlar, izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Çalışmaları merakla izleyen ve elindeki oyuncak kamyonuyla kendi halinde oyun oynayan minik Mustafa, iş makinesi operatörlerinin dikkatini çekti.

KEPÇEYLE EŞLİK ETTİLER

Ekipler, minik Mustafa'nın oyununu daha da güzelleştirmek için yaratıcı bir adım attı. Dev bir kepçenin operatörü, kendi büyük makinesiyle, Mustafa'nın küçük oyuncak kamyonuna eşlik etti. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ısıttı.