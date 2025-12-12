Haberler

Yürekleri ısıtan görüntüler! Kamyonu ile oynayan çocuğu görünce yaptığına bakın

Güncelleme:
Tokat'ta yol yapım çalışmaları sırasında, oyuncak kamyonuyla oyun oynayan minik Mustafa'yı gören ekipler, kepçeyle ona eşlik etti. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ısıttı.

  • Tokat'ta yol yapım çalışmaları sırasında, iş makinesi operatörleri oyuncak kamyonuyla oynayan çocuğun oyununa kepçeleriyle eşlik etti.
  • Operatörler, çocuğun oyununu güzelleştirmek için yaratıcı bir adım attı.

Tokat'ta devam eden yol yapım çalışmaları sırasında kaydedilen anlar, izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Çalışmaları merakla izleyen ve elindeki oyuncak kamyonuyla kendi halinde oyun oynayan minik Mustafa, iş makinesi operatörlerinin dikkatini çekti.

KEPÇEYLE EŞLİK ETTİLER

Ekipler, minik Mustafa'nın oyununu daha da güzelleştirmek için yaratıcı bir adım attı. Dev bir kepçenin operatörü, kendi büyük makinesiyle, Mustafa'nın küçük oyuncak kamyonuna eşlik etti. Kameralara yansıyan o görüntüler yürekleri ısıttı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSadi:

Aferin kelepçeciye

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

insanlık budur vicdan

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla



title