Yunus Oğan kimdir? MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kaç yaşında, nereli?
MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Yunus Oğan kimdir? MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kaç yaşında, nereli?
Yunus Oğan kimdir? MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yunus Oğan kimdir? MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan nereli? Detaylar haberimizdedir…
YUNUS OĞAN KİMDİR?
Yunus Oğan, 24 Şubat 1984 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Turgutlu Ülkü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaöğrenimine Turgutlu Anadolu Lisesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tekstil sektöründe ailesinin izinden gitmek isteyen Oğan, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ailesinin işletmesinde görev alarak ticari hayatına adım attı. Yunus Oğan, evli ve üç çocuk babasıdır. İlkokul yıllarından itibaren ailesinin ve babasının mensubu olduğu Ülkücü Hareket'e bağlılık duyan Oğan, lise ve üniversite yıllarında Ülkücü teşkilatlarda aktif olarak yer aldı. 2007 yılında Turgutlu Ülkü Ocakları'nda 2. Başkanlık görevine getirilen Oğan, bu görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.
Yunus Oğan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.