Yunus Oğan kimdir? MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Yunus Oğan kimdir? MHP Manisa Turgutlu Belediye Başkan Adayı Yunus Oğan nereli? Detaylar haberimizdedir…

Yunus Oğan, 24 Şubat 1984 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Turgutlu Ülkü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra ortaöğrenimine Turgutlu Anadolu Lisesi'nde devam etti ve buradan mezun oldu. Tekstil sektöründe ailesinin izinden gitmek isteyen Oğan, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun oldu. Mezuniyetinin ardından ailesinin işletmesinde görev alarak ticari hayatına adım attı. Yunus Oğan, evli ve üç çocuk babasıdır. İlkokul yıllarından itibaren ailesinin ve babasının mensubu olduğu Ülkücü Hareket'e bağlılık duyan Oğan, lise ve üniversite yıllarında Ülkücü teşkilatlarda aktif olarak yer aldı. 2007 yılında Turgutlu Ülkü Ocakları'nda 2. Başkanlık görevine getirilen Oğan, bu görevini 2013 yılına kadar sürdürdü.