Haberler

Yunus Akgün milli takımda neden yok, neden oynamıyor?

Yunus Akgün milli takımda neden yok, neden oynamıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Akgün'ün yer almadığı A Millî Takım'ın 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, ameliyat geçiren oyuncu için federasyondan kısa bir mesaj paylaşıldı. Milliler, 15 Kasım'da evinde Bulgaristan Millî Takımı ile ve 18 Kasım'da deplasmanda İspanya Millî Takımı ile karşılaşacak. Peki, Yunus Akgün milli takımda neden yok, neden oynamıyor?

Yunus Akgün neden oynamıyor? Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım'ın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı. Yunus Akgün, açıklanan 28 kişilik aday kadroda yer almadı.

YUNUS AKGÜN MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, operasyonun ardından yaptığı açıklamada "Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, millî futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Akgün'ün ameliyatı nedeniyle Bulgaristan ve İspanya maçlarının kadrosunda yer almadığı kesinleşti.

Futbolcunun tedavi süreci tamamlanana kadar sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, federasyonun mesajında oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edileceği vurgulandı. Yunus Akgün, aday kadroya sağlık nedeniyle dahil edilmedi.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak. Karşılaşma Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanın ardından saat 17.15'te kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Takım, akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.00'de basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Millî Takım, Bulgaristan maçının ardından İstanbul'a dönerek İspanya maçı hazırlıklarına devam edecek. 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da 15 dakikası basına açık bir idman yapılacak, ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edilecek. Takım, La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ve teknik direktör Montella ile bir futbolcu TSİ 21.00'de basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

İspanya-Türkiye karşılaşması, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te La Cartuja Stadı'nda oynanacak. Mücadele, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değildir, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Nelson, FY işlem sinyalleri bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 436.000 doların üzerinde. Portföyünüzü büyütmek istiyorsanız Telegram (Nildatrading) üzerinden kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Manisa FK'da Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

Beklenen oldu! Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.