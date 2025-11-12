Yunus Akgün milli takımda neden yok, neden oynamıyor?

Yunus Akgün neden oynamıyor? Türkiye Futbol Federasyonu, A Millî Takım'ın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı. Yunus Akgün, açıklanan 28 kişilik aday kadroda yer almadı.

YUNUS AKGÜN MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

Yunus Akgün, bugün başarılı bir fıtık operasyonu geçirdi. Türkiye Futbol Federasyonu, operasyonun ardından yaptığı açıklamada "Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından, millî futbolcumuzun en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte Akgün'ün ameliyatı nedeniyle Bulgaristan ve İspanya maçlarının kadrosunda yer almadığı kesinleşti.

Futbolcunun tedavi süreci tamamlanana kadar sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, federasyonun mesajında oyuncunun sağlık durumunun yakından takip edileceği vurgulandı. Yunus Akgün, aday kadroya sağlık nedeniyle dahil edilmedi.

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında 15 Kasım Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak. Karşılaşma Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Milliler, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanın ardından saat 17.15'te kara yoluyla Bursa'ya gidecek. Takım, akşam saatlerinde maçın oynanacağı statta kısa bir yürüyüş yapacak. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, saat 20.00'de basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

TÜRKİYE İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

A Millî Takım, Bulgaristan maçının ardından İstanbul'a dönerek İspanya maçı hazırlıklarına devam edecek. 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da 15 dakikası basına açık bir idman yapılacak, ardından saat 15.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Sevilla'ya hareket edilecek. Takım, La Cartuja Stadı'nda kısa bir yürüyüş yapacak ve teknik direktör Montella ile bir futbolcu TSİ 21.00'de basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

İspanya-Türkiye karşılaşması, 18 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te La Cartuja Stadı'nda oynanacak. Mücadele, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.