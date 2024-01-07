Yüksel Uzel ölüm sebebi ne? Yüksel Uzel öldü mü, neden öldü?

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefat haberinin ardından ölüm sebebi merak konusu oldu. Arama motorlarında Yüksel Uzel'in hayatının neden kaybettiği sorgulatılıyor. Peki, Yüksel Uzel ölüm sebebi ne? Yüksel Uzel öldü mü, neden öldü? Detaylar haberimizde...

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

Asıl adı Yüksel Katmer olan sanatçı, anne tarafı Çerkes, baba tarafından Gürcü asıllı Rizeli'dir. Babası erken yaşta hayatını kaybedince liseyi bıraktı. Müzik kariyerine 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı'ında korist olarak başladı. İlk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne aldı.

İlk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak hesabına "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla yaptı. Türk Sanat Müziği türüne yöneldi ve, "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" adlı ikinci albümünü çıkardı. Sanatçı, 1988 yılında Bayşu Plakçılığa transfer olarak bu yeni şirket hesabına "Al Aşkını Ver Gönlümü" adlı albümünü yaptı. Bu albüm sanatçının LP formatındaki son çalışması oldu ve 1988-1989 sezonunda iyi bir ticari başarıya imza attı. 1988 yılında Tarık Tarcan ile Islak Sokak adlı filmde başrol oynadı.

YÜKSEL UZEL ÖLÜM SEBEBİ NE?

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü sanatçı Yüksel Uzel 74 yaşında hayatını kaybetti. Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü sanatçının cenazesi İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye getirildiği belirtildi.