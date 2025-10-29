Haberler

Youtube çöktü mü, Youtube problem mi var 29 Ekim?

YouTube'a erişimde zorluk yaşayan kullanıcıların sayısı bugün oldukça fazla. Dünya genelinde birçok kişi, platformun açılmaması, videoların yüklenmemesi ya da sayfaların yanıt vermemesi gibi sorunlarla karşılaşıyor. Peki, gerçekten YouTube çöktü mü, yoksa geçici bir erişim sıkıntısı mı yaşanıyor? YouTube'un neden açılmadığı ve sayfaların neden yenilenmediğiyle ilgili detaylar merak konusu.

Dünyanın en çok ziyaret edilen video platformlarından biri olan Youtube, şu sıralar beklenmedik teknik aksaklıklarla gündeme geldi. Kullanıcılar videoları oynatamıyor, sayfalar takılıyor ve yenileme işlemleri sonuç vermiyor. Bu durum, küresel ölçekte yaşanan bir arıza olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Peki bu sorun genel bir sistem arızasından mı kaynaklanıyor, yoksa kısa süreli bir kesinti mi söz konusu? Konuya dair tüm gelişmeler haberimizin devamında.

YOUTUBE ERİŞİM SORUNU MU YAŞIYOR?

Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı Youtube'a erişimde sıkıntı yaşadığını bildiriyor. Bu durum, platformun geniş çaplı bir kesintiyle karşı karşıya olabileceğini gösteriyor. Hem masaüstü sürümde hem de mobil uygulamalarda videoların açılmaması, yorumların yüklenmemesi ve kullanıcı girişlerinde hata alınması gibi problemler gözleniyor.

KESİNTİ KÜRESEL BOYUTTA

Kullanıcı raporlarına göre sorun yalnızca belirli bir bölgede değil, dünya genelinde etkili. Özellikle ABD, Avrupa ve Türkiye'de binlerce kullanıcı erişim problemi yaşadığını aktarıyor. Platform genelinde yaşanan bu kesinti, Youtube'un altyapısında meydana gelen teknik bir aksaklık ya da geçici sunucu hatasından kaynaklanıyor olabilir.

ŞİKAYETLER ARTIYOR

Kesintilerin ardından çevrim içi takip sitelerinde şikayet sayılarında gözle görülür bir artış yaşandı. Kullanıcılar, videoların yüklenmemesi ve sayfaların donması gibi sorunları yoğun şekilde dile getiriyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şu ana kadar YouTube veya Google tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmişte yaşanan benzer durumlar göz önünde bulundurulduğunda, bu tür aksaklıkların genellikle kısa süre içinde giderildiği biliniyor. Yetkililerden gelecek açıklama, kesintinin nedeni ve süresi hakkında net bilgi sağlayacaktır.

Osman DEMİR
