Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarındaki 2 metrelik şarampolde kadın cesedi bulundu. Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçilerin fark etmesiyle vahşet ortaya çıktı. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen kadının kimlik tespiti için çalışmalar başladı.
- Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkiinde bir kadın cesedi bulundu.
- Ceset, boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen ve üzerinde kimlik bulunmayan bir kadına aitti.
- Kadının kimlik tespiti için çalışma başlatıldı ve ceset otopsi için morga götürüldü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.30 sıralarında merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaktaki Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkiinde korkunç bir olay yaşandı.
ÇİFTÇİLER KADIN CESEDİ BULDU
Bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, yaklaşık 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan kadını fark edip ihbarda bulundu. Jandarma ve sağlık ekibinin kontrolünde kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.
BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Olay yerindeki incelemede üzerinde kimlik bulunmayan ceset, otopsi için morga götürüldü. Boğulma sonucu öldürüldüğü değerlendirilen cansız bedenin kimlik tespiti ile ilgili çalışma başlatıldı