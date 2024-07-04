Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?
Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi, seyircilerin merak ettiği konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bu film, bir yol hikayesini konu almakta ve izleyicilerine hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise birçok tanınmış isim yer alıyor.
Başrolünde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Yol Arkadaşım filminin detayları merak ediliyor. Komedi türünde yayınlanan bu film iki arkadaşın yolculuk hikayesini anlatıyor. Birçok kişi filmin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu ve filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim?
YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NE?
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmaktır.
YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİM?
- Oğuzhan Koç - Onur
- İbrahim Büyükak - Şeref
- Emre Kınay - Fevzi
- Aslı Bekiroğlu - Bahar
- Eda Ece - Aysun
- Bahar Şahin - Cemre
- Muharrem Bayrak - Ahmet
- Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran
- Rahşan Fırtına - Nazan
- Yakup Yavru - Haşmet
YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.