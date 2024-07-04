Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

Başrolünde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Yol Arkadaşım filminin detayları merak ediliyor. Komedi türünde yayınlanan bu film iki arkadaşın yolculuk hikayesini anlatıyor. Birçok kişi filmin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu ve filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmaktır.

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Oğuzhan Koç - Onur

İbrahim Büyükak - Şeref

Emre Kınay - Fevzi

Aslı Bekiroğlu - Bahar

Eda Ece - Aysun

Bahar Şahin - Cemre

Muharrem Bayrak - Ahmet

Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran

Rahşan Fırtına - Nazan

Yakup Yavru - Haşmet

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.