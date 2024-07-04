Üye Girişi
Haberler

Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım filmi, seyircilerin merak ettiği konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bu film, bir yol hikayesini konu almakta ve izleyicilerine hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatmayı hedefliyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise birçok tanınmış isim yer alıyor.

Başrolünde Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın yer aldığı Yol Arkadaşım filminin detayları merak ediliyor. Komedi türünde yayınlanan bu film iki arkadaşın yolculuk hikayesini anlatıyor. Birçok kişi filmin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğunu ve filmin nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ KONUSU NE?

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmaktır.

Yol Arkadaşım filmi konusu ne? Yol Arkadaşım filmi oyuncuları kim? Yol Arkadaşım filmi nerede çekildi?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

  • Oğuzhan Koç - Onur
  • İbrahim Büyükak - Şeref
  • Emre Kınay - Fevzi
  • Aslı Bekiroğlu - Bahar
  • Eda Ece - Aysun
  • Bahar Şahin - Cemre
  • Muharrem Bayrak - Ahmet
  • Toygan Avanoğlu - Çapkın Doktor Kamuran
  • Rahşan Fırtına - Nazan
  • Yakup Yavru - Haşmet

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri genel olarak İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ve Balıkesir'e bağlı olan Ayvalık ilçesinde yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İbrahim Büyükak Oğuzhan Koç Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım

 Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu

 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

 Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket

Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title