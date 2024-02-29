Üye Girişi
Haberler

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı!

Güncelleme:

2024-YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2024 yılında yapılacak olan YÖKDİL/1 sınavının sonuçları merakla bekleniyor. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağına dair bilgiler aşağıda yer alıyor.

Yökdil SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uygulamaktayız. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak." ifadelerini kullandı. Sınav sonuçları 15 Mart'ta ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sonuçları 15 Mart'ta açıklanacaktır.

CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 25 Şubat Pazar günü düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) 104 bin 485 adayın katılacağını bildirmişti. Ersoy, yaptığı açıklamada, Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek sınavda 15 bin 254 kişinin görev aldığını belirtti.

ÖSYM SONUÇ GÖRÜNTÜLEME LİNKİ!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

ÖSYM Ais YÖKDİL Ösym Gündem Eğitim Genel Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title