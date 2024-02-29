YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı!

Yökdil SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yaptığı açıklamada "YÖKDİL'i kağıt tabanlı ve elektronik olmak üzere iki ayrı şekilde uygulamaktayız. YÖKDİL/1 uygulama sonuçları 15 Mart'ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak." ifadelerini kullandı. Sınav sonuçları 15 Mart'ta ÖSYM'nin AİS ekranından ilan edilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL/1 sonuçları 15 Mart'ta açıklanacaktır.

CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10'u internet sitesinde erişime açıldı.

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 25 Şubat Pazar günü düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2024-YÖKDİL/1) 104 bin 485 adayın katılacağını bildirmişti. Ersoy, yaptığı açıklamada, Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenecek sınavda 15 bin 254 kişinin görev aldığını belirtti.

ÖSYM SONUÇ GÖRÜNTÜLEME LİNKİ!