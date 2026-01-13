YÖK'ten üniversitelere talimat! Ders ve sınavlar cuma namazına göre düzenlenecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde akademik ve idari işleyişin cuma namazı saatleriyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla tüm üniversite rektörlüklerine resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, ders programları, sınav takvimleri ve uygulamaların cuma namazı vakitleriyle çakışması durumunda gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.

PERSONEL İLE ÖĞRENCİLER İÇİN ESNEKLİK VURGUSU

YÖK'ün gönderdiği talimatta, hem akademik ve idari personelin hem de öğrencilerin ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için eğitim ve çalışma programlarında esnekliğe gidilmesi gerektiği belirtildi. Olası mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, üniversitelerin kendi iç işleyişlerinde gerekli idari tedbirleri alması talep edildi.

DAYANAK: 2016 TARİHLİ BAŞBAKANLIK GENELGESİ

Söz konusu düzenlemenin dayanağını, 8 Ocak 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlık Genelgesi oluşturuyor. Bu genelge, kamu kurumlarında görev yapan personelin mesai kaybına yol açmamak kaydıyla cuma namazı için izinli sayılabilmesine imkan tanıyor. YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıda, geçmiş yıllarda da benzer hatırlatmalar yapıldığını ve uygulama ile saha çalışmalarında da aynı hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİNİN FİİLİ KULLANIMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

YÖK açıklamasında, cuma namazı vakitleriyle çakışabilecek nitelikteki mesai, ders, sınav ve uygulamaların; din ve vicdan hürriyetinin fiili kullanımını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürekliliğini birlikte gözeten bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, bu faaliyetlerin ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli idari tedbirlerin alınmasının talep edildiği belirtildi.