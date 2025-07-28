YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU YKS tercih robotu 2025 aktif mi?

Üniversite adayları tercih sürecine hazırlanırken, "YÖK Atlas tercih robotu YKS tercih robotu 2025 aktif mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM'nin tercih takvimini açıklamasının ardından adaylar tercihlerini yaparken en güvenilir dijital kaynaklardan biri olan YÖK Atlas'a yöneliyor. Peki, 2025 YKS tercih robotu erişime açıldı mı?

YÖK ATLAS NE İŞE YARAR?

YÖK Atlas sistemi üzerinden hem lisans hem de ön lisans bölümleri için taban puan, başarı sırası, kontenjan, şehir, üniversite türü gibi birçok filtreleme seçeneğiyle detaylı analiz yapılabiliyor. Bu da adayların hedeflerine en uygun bölümleri listelemelerini kolaylaştırıyor.

YKS YERCİH ROBOTU AKTİF Mİ?

YÖK Atlas tercih robotu, adayların 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacağı tercih işlemleri için oldukça önemli bir rehber niteliği taşıyor.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU (LİNK)

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