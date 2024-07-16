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YÖK ATLAS neden açılmıyor? YÖK Atlas sorgulama ekranı (https://yokatlas.yok.gov.tr/)

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Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrencilere yönelik hizmeti olan YÖK ATLAS sorgulama ekranı neden açılmıyor? YÖK ATLAS, öğrencilerin üniversite ve bölüm seçimlerinde rehberlik eden bir platformdur.

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı. Peki, YÖK ATLAS neden açılmıyor? YÖK Atlas sorgulama ekranı (https://yokatlas.yok.gov.tr/)

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

YÖK ATLAS SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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