Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı. Peki, YÖK ATLAS neden açılmıyor? YÖK Atlas sorgulama ekranı (https://yokatlas.yok.gov.tr/)

YKS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak olan tercih kılavuzunda, 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son aldığı puanlar yer alacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

TERCİH SÜRECİ BAŞLAYACAK

Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlemleri için Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Tercih Kılavuzu'nu da internet sitesinden yayımladı.

YÖK ATLAS SORGULAMA EKRANI