YKS TYT Türkçe / yazım kuralı sorusunun cevabı ne? Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

Tyt, Türkiye'nin 81 ilinde, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlendi. 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılan ilk oturumda 438 bin 684 kişi görev yaptı. YKS TYT Türkçe / yazım kuralı sorusunun cevabı ne? Türk tarihi, park isimleri, resmi heyet, bakan ve meydan büyük mü yazılır?

TÜRK TARİHİ, PARK İSİMLERİ, RESMİ HEYET, BAKAN VE MEYDAN BÜYÜK MÜ YAZILIR?

BAKAN YAZILIŞI

Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve makam, mevki, ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar.

Doğru kullanım: Sayın Bakan, Sayın Başkan, Sayın Rektör, Sayın Vali''

RESMİ HEYET YAZILIŞI

Bu ifade belirli bir heyeti belirtmiyorsa, genel bir isimdir ve küçük harflerle yazılır. Örneğin, "resmi heyet." Ancak, belirli bir heyeti ifade ediyorsa, özel isim olarak kabul edilebilir ve her kelimenin baş harfi büyük yazılabilir.

Doğru kullanım : TBMM Resmi Heyeti

TÜRK TARİHİ YAZILIŞI

Bu tür kavramlar genel olarak özel isim kategorisine girmezler ve büyük harfle yazılmazlar.yazılmalıdır.

Doğru kullanım : "Türk tarihi"

PARK İSİMLERİ YAZILIŞI

Park isimleri özel isim olduğu için her kelimenin baş harfi büyük yazılır.

Doğru kullanım : Gülhane Parkı, Gezi Parkı

MEYDAN İSİMLER YAZILIŞI

Meydan isimleri de özel isim kategorisine girer ve her kelimenin baş harfi büyük yazılır.

Doğru kullanım : Taksim Meydanı, Kızılay Meydanı