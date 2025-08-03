YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM son tercih günü ne zaman?

"Ösym tercih son günü ne zaman?" sorusu da tercih döneminde en çok yöneltilen sorular arasında yer aldı. 2025 YKS tercih kılavuzu, 30 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanırken, tercihler ise 1 Ağustos 2025 tarihinde alınmaya başlandı. Adaylar, ÖSYM AİS sistemi üzerinden tercih listelerini tamamladı. Peki YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için tercih süresi 1 Ağustos'ta başlamış ve 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecektir.

ÖSYM SON TERCİH GÜNÜ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre 2025 YKS tercih işlemleri 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra sisteme erişim sağlanamayacak ve adayların tercih hakkı da son bulacak.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzu'nu dikkate alarak en fazla 24 tercih yapma hakkına sahiptir. Bu kılavuzda yer alan üniversite ve bölüm bilgileri, tercih sürecinin temelini oluşturur.

Ayrıca ÖSYM'nin açıklamasına göre tercih işlemleri sadece elektronik ortamda, https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.