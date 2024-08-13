YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! YKS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

Yks sonuçları açıklandı mı? Üniversite yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir ve YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından merak ediliyor. YKS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayaliyle girdiği YKS'de yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişebiliyor.

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YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adayların tercihleri değerlendirildikten sonra, bireysel sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden öğrenebilecekleri bildirildi. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.