Yks sonuçları ne zaman açıklanacak diye merak eden öğrenciler, hem sınav sonrası stresini atmak hem de tercih sürecine hazırlık yapmak istiyor. 2025 yılında YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?YKS 2025 sonuç tarihi belli oldu mu, tercih süreci ne zaman? İşte detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. TYT, AYT ve YDT oturumlarının sonuçları ve sıralamaları bu tarihte adayların erişimine açılacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulaması da YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını dijital ortamda sunacak.

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YKS sonuç belgelerinde adaylara ait TYT, AYT ve YDT puanlarıyla birlikte başarı sıralamaları, doğru-yanlış sayıları, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve yerleştirme puanları gibi önemli bilgiler yer alacak. Bu bilgiler, üniversite tercih sürecinde belirleyici olacak.