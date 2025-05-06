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YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?
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2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı yaklaşıyor ve öğrenciler merakla "YKS sınav yerleri belli oldu mu?" sorusunun yanıtını arıyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için sınav tarihi kadar sınav yerleri de büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS'ye kaç gün kaldı?

"Yks sınav yerleri belli oldu mu?" sorusu, özellikle Mayıs ayına girilmesiyle birlikte arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yıl sınava yaklaşık 3 milyondan fazla aday katıldığı düşünüldüğünde, sınav giriş belgeleri ve yerleri kritik önem taşıyor. 2025 Yks'ye kaç gün kaldı sorusu da sınav sürecinin ne kadar yaklaştığını gösteriyor. Peki, YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS'ye kaç gün kaldı?

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Ösym, sınav yerlerini genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklıyor. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanırsa, sınav giriş belgeleri Haziran'ın ilk haftasında erişime açılacak.

YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS SINAV YERLERİNE NASIL BAKILIR?

Adaylar sınav giriş belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

YKS sınav yerleri belli oldu mu? 2025 YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS 2025 NE ZAMAN?

2025 YKS oturumları şu şekilde planlandı:

TYT: 21 Haziran 2025 Cumartesi, saat 10:15 (165 dakika)

AYT: 22 Haziran 2025 Pazar, saat 10:15 (180 dakika)

YDT: 22 Haziran 2025 Pazar, saat 15:45 (120 dakika)

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Geriye sadece 46 gün kaldı ve bu süre içinde deneme sınavları, konu tekrarları ve zaman yönetimi büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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