YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? #9997

Yks Üniversite sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından üç aşamada gerçekleştirilecek olan Yks, Haziran ayında yapılacak. Yks'ye katılacak adaylar sınav giriş belgelerini sorguluyor. YKS 2024 sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS aracılığıyla temin edilebiliyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS KAÇ SAAT SÜRECEK?

1. Oturum - TYT:

Tarih: 08.06.2024

Süre: 165 dakika

2. Oturum - AYT:

Tarih: 09.06.2024

Süre: 180 dakika

3. Oturum - YDT:

Tarih: 09.06.2024

Süre: 120 dakika

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacaktır.