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YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? #9997

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YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS'nin iki aşaması olan TYT ve AYT'nin süresi merak konusu oldu. Adaylar, sınavın ne kadar süreceğini ve sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bu konuda detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yks Üniversite sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından üç aşamada gerçekleştirilecek olan Yks, Haziran ayında yapılacak. Yks'ye katılacak adaylar sınav giriş belgelerini sorguluyor. YKS 2024 sınav giriş belgeleri, ÖSYM AİS aracılığıyla temin edilebiliyor. Peki, YKS sınavı ne zaman yapılacak? YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

YKS KAÇ SAAT SÜRECEK?

1. Oturum - TYT:

  • Tarih: 08.06.2024
  • Süre: 165 dakika

YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? #9997

2. Oturum - AYT:

  • Tarih: 09.06.2024
  • Süre: 180 dakika

YKS SINAV SÜRESİ! TYT - AYT kaç dakika sürecek? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? #9997

3. Oturum - YDT:

  • Tarih: 09.06.2024
  • Süre: 120 dakika

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları, ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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