YKS puan mı önemli, sıralama mı? Üniversite tercihlerinde sıralama mı puan mı dikkate alınır?

YKS puan mı önemli, sıralama mı? Üniversite tercihlerinde sıralama mı puan mı dikkate alınır?
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YKS sonuçlarının açıklanmasına kısa süre kala en çok merak edilen konulardan biri de "YKS puan mı önemli, sıralama mı?" sorusu oldu. Tercih sürecinde doğru karar verebilmek için adayların bu farkı iyi anlaması gerekiyor.

Sınav sonrası öğrenciler hem puanlarını hem de başarı sıralarını öğreniyor. Ancak pek çok aday hâlâ "Yks puan mı önemli, sıralama mı?" sorusunun cevabını tam olarak bilmiyor. Üniversite tercihlerinde adayların en çok dikkat etmesi gereken kriter sıralamadır. Bu nedenle "Yks puan mı önemli, sıralama mı?" sorusunun yanıtı sıralamanın ön planda olduğunu gösteriyor. Peki, YKS puan mı önemli, sıralama mı? Üniversite tercihlerinde sıralama mı puan mı dikkate alınır?

YKS PUAN MI ÖNEMLİ, SIRALAMA MI?

YKS sonuçlarında her adayın elde ettiği puanlar, o yılın sınav zorluk düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Ancak üniversiteler, kontenjanlarını belirlerken puanlara değil, başarı sıralamasına göre öğrenci alır. Adayların tercih yaparken esas alması gereken kriter yerleştirme başarı sırasıdır. Çünkü üniversite kontenjanları puan bazlı değil, başarı sıralaması bazlı olarak doldurulur.

YKS puan mı önemli, sıralama mı? Üniversite tercihlerinde sıralama mı puan mı dikkate alınır?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS puan mı önemli, sıralama mı? Üniversite tercihlerinde sıralama mı puan mı dikkate alınır?

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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