YKS ne zaman? #128204 YKS (TYT-AYT-YDT) sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

Adaylar, YKS sınava giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. ÖSYM'nin sınava giriş belgelerini ne zaman yayınlayacağı araştırılıyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınav giriş belgelerinin sınavdan yaklaşık iki hafta önce erişime açılması bekleniyor. Peki, YKS ne zaman? YKS (TYT-AYT-YDT) sınava giriş belgeleri yayınlandı mı?

YKS SINAVA GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

YKS sınava giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.Sınav giriş yerlerini ve sınav belgelerini ÖSYM'nin resmi web sitesinden ( https://ais.osym.gov.tr ) T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sorgulayabilirsiniz.

YKS NE ZAMAN?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.