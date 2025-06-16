YKS ne zaman, saat kaçta? 2025 TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak?

Bu yıl üniversiteye giriş için yapılacak olan 2025 TYT, AYT, YDT ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı belli oldu. Hem sınav tarihleri hem de sınav saatleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzla kesinleşti. Peki, YKS ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte 2025 YKS sınav programı ve oturum süreleri...

YKS NE ZAMAN?

2025 YKS sınavı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. AYT oturumu 180 dakika sürecek ve sayısal, eşit ağırlık, sözel alanlardan sorular içerecek.

YKS SAAT KAÇTA?

2025 yılında üniversiteye giriş için gerçekleştirilecek YKS sınavı, 21 Haziran'da TYT oturumu ile başlayacak. 22 Haziran'da ise AYT ve YDT oturumları yapılacak. Sınavlar sabah saatlerinde başlarken, öğleden sonraki oturum olan YDT farklı bir zaman diliminde uygulanacak.

ADAYLARIN DİKKATİNE

Adayların, sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

TYT, AYT, YDT NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınav, üç oturumdan oluşmaktadır:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

Alan Yeterlilik Testi (AYT): 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

Yabancı Dil Testi (YDT): Aynı gün, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15:45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.