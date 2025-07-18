Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Yks ne zaman belli olacak?" sorusu, sınav sonrası gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. Sınav stresinin ardından bir an önce sonuçları görmek isteyen adaylar, Ösym'nin takvimine kilitlendi. Peki, ÖSYM 2025 YKS sonuç tarihini duyurdu mu? YKS ne zaman belli olacak?

YKS NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 YKS oturumları, Haziran ayında başarıyla tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, sonuç tarihiyle ilgili resmi takvimini yıl başında paylaşmıştı.

Resmi verilere göre, YKS sonuçları 17 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu tarih, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.