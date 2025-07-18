YKS ne zaman belli olacak?

YKS ne zaman belli olacak?
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, heyecanla "YKS ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtını arıyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tamamlandıktan sonra gözler ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. Adaylar, tercihlerine yön verebilmek için sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da "Yks ne zaman belli olacak?" sorusu, sınav sonrası gündemin en çok araştırılan başlıklarından biri oldu. Sınav stresinin ardından bir an önce sonuçları görmek isteyen adaylar, Ösym'nin takvimine kilitlendi. Peki, ÖSYM 2025 YKS sonuç tarihini duyurdu mu? YKS ne zaman belli olacak?

YKS NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 YKS oturumları, Haziran ayında başarıyla tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM, sonuç tarihiyle ilgili resmi takvimini yıl başında paylaşmıştı.

Resmi verilere göre, YKS sonuçları 17 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS ne zaman belli olacak?

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bu tarih, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Adaylar, sonuçları ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

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