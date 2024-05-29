YKS HANGİ GÜN 2024? YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınavına kaç gün kaldı?

Yks HANGİ GÜN 2024? Sorusu, gündemde yer alıyor ve adaylar başta olmak üzere araştırma konusu oluyor. YKS ne zaman, hangi ayda ve tarihte yapılacak? TYT, AYT, YDT sınav tarihleri sınav adayları tarihleri araştırıyor. Birçok kişi sınava kaç gün kaldığını araştırıyor. YKS başvuruları tamamlandı. Peki, YKS HANGİ GÜN 2024? YKS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS sınavına kaç gün kaldı?

YKS HANGİ GÜN 2024?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), başvuruları şubat ayında alınan adaylar için 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Buna göre YKS sınavına 9 gün vardır.

AYT SINAVINA KAÇ GÜN VAR?

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Saat 10:15'te başlayacak olan AYT, adaylara 180 dakika süre tanıyacak. Buna göre YKS sınavına 10 gün vardır.

YDT HANGİ GÜN 2024?

Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün, 9 Haziran'da saat 15:45'te gerçekleştirilecek. Bu test için adaylara 120 dakika süre verilecek.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite sınavının sonuçları, 17 Temmuz tarihinde adayların erişimine sunulacak. Bu tarihte adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesi veya diğer ilgili platformlar üzerinden erişebileceklerdir.