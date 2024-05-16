YKS giriş belgesi ne zaman alınacak 2024? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 YKS sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı ile ilgili herkesin merakı devam ediyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları, sınav giriş yerlerinin açıklanması ile ilgili güncel bilgileri paylaştı. Sınav tarihleri yaklaştıkça, adayların sınav giriş bilgilerini öğrenmeleri için gereken bilgilendirme yapılmaya devam ediliyor. İşte 2024 YKS sınav giriş yerleri hakkında detaylar…

YKS SINAVA GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

YKS sınav giriş belgesi, adayların sınav yerini ve sınav tarihini gösteren resmi bir belgedir. Bu belge, sınav günü öğrencilerin yanlarında bulundurmaları gereken önemli bir dokümandır. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. Adaylar, sınav yerlerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecekler.

2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS kapsamında, 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak. Ardından, 9 Haziran Pazar günü sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştirilecek. Aynı gün öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. Bu tarihlerde sınava girecek olan adayların hazırlıklarını tamamlamaları ve sınav günü için gerekli olan planlamaları yapmaları önemlidir.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM'nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilirler. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.