YKS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? (2025) YKS ek tercihleri nereden, nasıl yapılır?

Yks ek tercih süreciyle ilgili araştırmalar artıyor. İlk yerleştirmelerde devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 99'u dolarken, kayıtlar 1 Eylül'de başlayacak. Bu gelişmelerle birlikte dikkatler ek tercih takvimine yöneldi. ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzda, boş kalan kontenjanlar ve güncel taban puanları adaylarla paylaşılacak. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM henüz YKS ek tercih kılavuzunu yayınlamış değil. Ancak ek tercih sürecinin, 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. Bu süreçte adaylar, ilk yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ve tercih edilebilecek bölümler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Kılavuz yayımlandığında ise ek kontenjanlar, taban puanlar ve tercih seçenekleri detaylı şekilde adaylarla paylaşılacak.

YKS EK YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme başvuruları, adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile yapılmaktadır. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr

adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak tamamlanabilmektedir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından resmi olarak duyurulmadı. Ancak üniversitelerdeki kayıtların tamamlanmasının ardından ek tercih sürecinin başlayacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl örnek olarak, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024'te yayımlanmıştı. Adaylar da ek tercih işlemlerini 6–11 Eylül 2024 tarihleri arasında yapmıştı.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK?

2024 YKS ek tercih sonuçları, 19 Eylül 2024 günü saat 14:00'te ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sorgulayabildiler. Sonuç belgeleri basılmadı ve posta yoluyla gönderilmedi. Ancak, bu yıl sonuçların açıklanma tarihi henüz kesinleşmemiştir ve ÖSYM tarafından resmi duyuru yapılana kadar tarih değişebilir.