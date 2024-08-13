YKS ek tercih kimler yapabilir, kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman?

2024 YKS ek tercih kimler yapabiliyor? 2024 YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kimler yapamaz? YKS ek tercih ne demek? YKS ek tercih ne zaman, nasıl yapılır? Ek tercih hakkı olan adaylar kimler? YKS sınavlarına katılan adaylar tercih sonuçlarını sorgularken, ek tercih ile ilgili araştırmalar da başladı. İşte kimler ek tercih yapabilir sorusunun cevabı…

YKS EK TERCİH KİMLER YAPABİLİR?

2024-YKS ek yerleştirme tercihinde bulunabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. 2024-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihi yapamazlar. Ek yerleştirme için, merkezî yerleştirmede hiçbir programa yerleşmemiş olmak şarttır.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan programları, bu puana eşit veya daha yüksek puana sahip adaylar tercih edebilir. Kontenjanı dolmayan programlar ise tüm puanı hesaplanmış adaylara açıktır.

2024-YKS'de özel yetenek sınavıyla yerleşen adaylar da ek yerleştirme tercihi yapabilirler. Adayların tercih edecekleri programların koşullarını karşılamaları zorunludur.

YERLEŞEMEYENLER İÇİN 2. TERCİHLER NE ZAMAN?

1. yerleştirme sonucunda bir programa yerleşemeyen adaylar, yerleşenlerin kayıt işlemlerini tamamlamasını bekleyecek. Kayıt dönemleri bittikten sonra, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından bu kontenjanlara yönelik bir ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Bu kılavuzun yayınlanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak.