YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2025 YKS ek tercihler hangi tarihlerde yapılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar doğrultusunda ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme süreciyle birlikte ikinci bir üniversite şansı elde edebilecek. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Süreç ne zaman başlayacak? 2025 üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra gündeme gelen YKS ek tercih kılavuzu, tercih yapamayan veya yerleşemeyen binlerce öğrencinin umut kapısı olacak. İşte 2025 yılına dair ek tercih süreci hakkında merak edilen detaylar ve ÖSYM'nin açıklamalarına dair son bilgiler…

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Adayların yakından takip ettiği 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, kılavuzun Eylül ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçen yıl YKS ek tercihleri 6–11 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. 2025 yılı için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Adayların bu süreci kaçırmaması için YKS ek tercih kılavuzu duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS ek yerleştirme işlemleri adayların, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel yapacak.

