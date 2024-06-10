YKS'de yapay zeka yardımıyla kopya! Olay ne, nerede oldu?

Türkiye genelinde düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin iyi bir üniversiteye gidebilmek için terk döktüğü YKS'de kopya çeken bir öğrenci yakayı ele verdi. Hareketlerinden şüphelenen öğrenciyi yakın takibe alan polis ekipleri, şüpheliyi düğme kamera ve yapay zeka yardımıyla kopya çekerken suçüstü yakaladı. Peki, Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE, NEREDE OLDU?

8 Haziran 2024 tarihinde Türkiye genelinde yapılan TYT sınavında M.E.E. isimli üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi sınav salonunda soruları çözmeye başladı. Ancak öğrencinin davranışlarından şüphelenen görevliler durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÖĞRENCİ YAPAY ZEKAYLA NASIÖ KOPYA ÇEKTİ?

Öğrenciye hiçbir şey hissettirmeyen ekipler, şüpheliyi kopya çektiği sırada suçüstü yakaladı. Öğrencinin üzerinden çıkan düzenek ise ağızları açık bıraktı. İncelenen düzenekte, kopyacı öğrencinin ara yüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi.

ÖĞRENCİ YAKALANDI MI?

M.E.E. ve A.B. isimli şüpheli şahıs hakkında 6114 SKM suçundan mevcutlu olarak işlemlere başlanıldı. A.B. isimli şüpheli şubeden serbest bırakıldı ve M.E.E. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.