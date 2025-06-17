Yks 2025 sınav tarihleri belli oldu. Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilirler. Sınav günlerinde, sınav saatinden en az bir saat önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları önemle tavsiye ediliyor. Peki, YKS bu hafta sonu mu? 2025 YKS 21-22 Haziran mı?

YKS BU HAFTA SONU MU?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra saat 15:45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 120 dakika sürecek.

ADAYLAR DİKKAT

Adayların, sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir. Geç kalan adaylar sınava alınmayacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden temin edebilirler.