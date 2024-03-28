Öğrencilerin gündeminde yer alan konu ile ilgili merak edilenler arasında YKS başvuru ne zaman bitiyor? sorusu yer alıyor. ÖSYM tarafından 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2024-YKS), 8 Haziran- 9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Peki, YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı!

YKS SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için başvurular bugün bitecek.

2024 YKS NE ZAMAN?

YKS bu yıl 8 Haziran- 9 Haziran tarihlerinde yapılacaktır.

YKS ÜCRETİ NE KADAR?

YKS ücreti her oturum için 442,50 TL'dir.

YKS BAŞVURU EKRANI!