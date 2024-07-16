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YKS AÇIKLANDI! YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nereden bakılır?

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YKS AÇIKLANDI! YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nereden bakılır? ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM'nin resmi internet adresinden açıklandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden kontrol edebilirler.

Yks adayları sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirilen YKS sınavı TYT, AYT ve YDT'nin sona ermesiyle adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nereden bakılır?

YKS AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2024-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.

YKS AÇIKLANDI! YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçlarına nereden bakılır?

YKS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI (LİNK)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

YKS Sonuçları Ösym YKS Gündem Eğitim Haberler

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