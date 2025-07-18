YKS AÇIKLANDI MI? 2025 YKS sonuçları bugün açıklanır mı? SON DURUM!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca öğrenci ve veli, "YKS açıklandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı, tercih süreci için büyük önem taşıyor. Ancak 18 Temmuz itibarıyla 2025 YKS sonuçları bugün açıklanır mı sorusuna verilecek net bir yanıt bulunuyor. Ösym'nin yayınladığı takvime göre, YKS sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, 2025 YKS sonuçları bugün açıklanır mı, yoksa açıklama için birkaç gün daha mı beklemek gerekiyor? İşte merak edilen detaylar...

YKS AÇIKLANDI MI?

Ösym'nin resmi takvimine göre 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabilecek. Ayrıca ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar görüntülenebilecek.