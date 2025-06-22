YKS 2025 CEVAPLARI! YKS net nasıl hesaplanır? TYT, AYT net hesaplama

YKS 2025 CEVAPLARI! YKS net nasıl hesaplanır? TYT, AYT net hesaplama
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"YKS 2025 net nasıl hesaplanır?" sorusunu özellikle sınav sonrası doğru – yanlış verilerini girdikten sonra adaylar sıkça soruyor. TYT, AYT, YDT net hesaplama formülü, puan tahminini yapmak isteyen öğrenciler için hayati önem taşıyor.

"TYT net nasıl hesaplanır?", "Ayt net nasıl hesaplanır?", "YDT net nasıl hesaplanır?" gibi sorular YKS maratonunda sık sorulanlar arasında yer alıyor. Net sayısını bilmeden puan tahmini yapmak mümkün değil; ÖSYM'nin açıkladığı net hesaplama yöntemi ise her 4 yanlış, 1 doğruyu götürme esasına dayanıyor. Peki, YKS net nasıl hesaplanır? TYT, AYT net hesaplama!

YKS NET NASIL HESAPLANIR?

"Net = Doğru sayısı – (Yanlış sayısı ÷?4)"

Örneğin TYT Türkçe'de 30 doğru ve 8 yanlışınız varsa; 30?–?8/4?=?28 net olarak hesaplanır.

Testler ve soru sayısı:

TYT: Türkçe?(40), Sosyal Bilimler?(20), Matematik?(40), Fen Bilimleri?(20)

AYT: Sayısal/Eşit Ağırlık/Sözel alanlarına göre dağılım (örneğin Matematik 40, Fizik 14 vb.)

YDT: 80 yabancı dil sorusundan oluşur.

Net'ten ham puana geçiş:

TYT ham puanı doğrudan net sayısına göre hesaplanır.

AYT/YDT ham puanları test netlerine kat sayı uygulanarak bulunur.

TYT tüm adaylar için ve tüm puan türlerinde %40, AYT/YDT %60 etkili olur.

YKS 2025 CEVAPLARI! YKS net nasıl hesaplanır? TYT, AYT net hesaplama

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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