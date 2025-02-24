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Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu

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Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından Mersin'deki bir hastanede solunum cihazına bağlı halde video paylaştı. Sanatçı, hayranlarını rahatlatmak için 'Beni merak etmeyin, iyi olacağım' ifadelerini kullandı.

Türk sanat müziği sanatçısı Yılmaz Morgül'den kötü bir haber geldi. Morgül, hastanede solunum cihazına bağlı olduğu bir videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sanatçı Yılmaz Morgül, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda annesini kaybeden ünlü isim, zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutuyor.

SON HALİ ENDİŞELENDİRDİ

1996 yılında cilt kanserine yakalanan ancak tedavi olarak sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı bu kez de hastane odasından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirdi. Morgül, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda " Mersin'de hastanedeyim. Beni merak etmeyin, iyi olacağım" ifadelerini kullandı.

Sanatçının solunum cihazına bağlı olması ve konuşurken güçlük çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yılmaz Morgül'den kötü haber! Sanatçının son görüntüsü sevenlerini korkuttu
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Ünlüler
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHainKOXPER :

bunu seven varmı ki

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Haber YorumlarıABDURRAHİM DİNÇ:

merak etmiyorum zaten gö......

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Haber YorumlarıOsman Köse:

valla biz sevmiyoruz korkmadıkda.

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

seven kaldımı

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Haber YorumlarıuCube :

Arkadaş altı üstü soğuk algınlığına yakalanmışsın yani bunuda haber etmez bir insan. ;))

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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Buda gündem olayim diye neresine hangi hortumu sokturacagini sasirdi iyice ,,

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

kimse seni merak etmiyor asıl sen merak etme

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ey ümmeti muhammedin zaman sınırlı süre kısıtlı yolun başında fazla kilometre yapmadığınızda anlamamış olabilirsiniz ama yolun sonuna yaklaşınca çıkış kapısı size uzaktan ufak ufak görünür belki siz o kapıya doğru gitmek istemiyebilirsiniz ama netekim çare yok ayaklarınız sizi dinlemez yavaş yavaş oraya götürür o kapının ardında nemi var? eğer kul yetim hakkı yiyip çalıp çırpmayıp devletin milletin malını eşe dosta yandaşa peşkeş çekmedinizse hiç korkmanız gerekmez yoksa hapı yuttunuz

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

geçmiş olsun çok

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Geçmiş olsun da hastane acile gittiğin zaman cart diye oksizen haşırt diye serum takıyolar zaten bu durum mutlaka ciddi bir şey olduğunun kanıtı değil artı sen ağzında maske ile hemen foto çekip bunu paylaşman neyin nesi kim biliyo senin hastaneye gittiğini bayılıyosunuz böyle dalgalara

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