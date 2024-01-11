Yılmaz Büyükerşen adaylıktan çekildi mi? CHP Eskişehir B. Belediye adayı kim oldu?

CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında illerde yarışa girecek adaylar birer birer belli oluyor. Toplantıda Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş ve Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı ise Burcu Köksal olarak netleşti. Peki, CHP Eskişehir B. Belediye başkan adayı kim oldu?

YILMAZ BÜYÜKERŞEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ Mİ?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, PM toplantısı sonrası konuştu: " Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'e büyük hizmetler verdi. Bugün PM'nin aldığı kararla bu bayrağı Ayşe Ünlüce'ye devrediyor"

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

1970 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Ayşe Ünlüce, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir süre Adalet Bakanlığı bünyesinde hâkim olarak görev yapan Ünlüce, 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne 1. Hukuk Müşaviri olarak atandı ve 2018 yılından bu yana da Genel Sekreterlik görevindeydi.