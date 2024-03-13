Yılmaz Ataş kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş kaç yaşında, nereli?
Yılmaz Ataş kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş kaç yaşında, nereli? Cumhur İttifakı'nın Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş merak ediliyor. Ataş'ın yaş, nereli olduğu ve diğer bilgileri araştırılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOFAŞ Kapalı Spor Salonu'nda, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmış ve Cumhur İttifakı'nın Bursa adaylarını açıklamıştı. Peki, Yılmaz Ataş kimdir? Cumhur İttifakı Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı Yılmaz Ataş kaç yaşında, nereli?
YILMAZ ATAŞ KİMDİR?
- Yılmaz Ataş, 1972 yılında Harmancık'ta doğdu.
- İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olan Ataş, 2019 yerel seçimlerinde Harmancık Belediye Başkanı olarak seçildi.
- Evli ve iki çocuk babasıdır.
- 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Bursa- Harmancık Belediye Başkan adayı oldu.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.