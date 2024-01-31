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Yılmaz Akçil kimdir? Danıştay üyesi Yılmaz Akçil kaç yaşında ve nereli?

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Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi. Yılmaz Akçil kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Yılmaz Akçil kimdir? Danıştay üyesi Yılmaz Akçil kaç yaşında ve nereli?

Yılmaz Akçil kimdir? Danıştay üyesi Yılmaz Akçil kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Danıştay üyesi Yılmaz Akçil'in seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yılmaz Akçil kimdir? Danıştay üyesi Yılmaz Akçil kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

YILMAZ AKÇİL KİMDİR?

Yılmaz Akçil, 16 Ağustos 1968 tarihinde Afyon Sandıklı'da doğmuştur. Isparta Gönen Öğretmen Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yılmaz Akçil kimdir? Danıştay üyesi Yılmaz Akçil kaç yaşında ve nereli?Yılmaz Akçil

Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği ve Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 25.02.2011 tarihinde Danıştay Üyeliğine seçilen, 27.02.2014-09.07.2018 tarihleri arasında Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı görevini yürüten ve 17.12.2018 tarihinde Danıştay Onuncu Daire Başkanlığına seçilen Akçil, evli ve dört çocukludur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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