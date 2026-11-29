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2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında Ağrı’da Yılın Öğretmeni seçilen Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi Psikolojik Danışmanı ve Rehber Öğretmeni Hakan ARSLANBOĞA, Ankara’da düzenlenen çeşitli program ve etkinliklerde ilimizi temsil etti.

Yılın Öğretmeni seçilmesi dolayısıyla Ankara’da gerçekleştirilen programlara katılan Hakan ARSLANBOĞA; Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ziyareti, Şehit Öğretmenler Hatıra Ormanı ve Anıtkabir ziyaretlerinin yanı sıra öğretmenlere yönelik söyleşi ve etkinliklerde yer aldı.

Program kapsamında düzenlenen öğretmen buluşmalarında Millî Eğitim Bakanı Sayın Yusuf TEKİN ile bir araya gelen ARSLANBOĞA, ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Öğretmene Saygı Gecesi’ne ve Maarif Kongresi’ne katıldı.

Öğretmenimizi tebrik ediyor, eğitim yolculuğunda başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu