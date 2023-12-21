Yılın en uzun gecesi hangi gün 2023? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur?

Yılın en uzun gecesi hangi gün ve 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor sorularına yanıt aranıyor. En uzun gece neden olur ve hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Astronomik olaylar arasında önemli bir yere sahip olan bu gün, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu bir denge noktasını temsil ediyor. Yılın en uzun gecesi hangi gün 2023? 21 Aralık en uzun gece kaç saat sürüyor? En uzun gece neden olur? Detaylar haberimizdedir…

YILIN EN UZUN GECESİ HANGİ GÜN 2023?

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık günüdür. Kış Gündönümü, Güneş'in Kuzey Yarımküre'de en düşük noktaya ulaştığı andır. Bu gün, gece saatlerinin en uzun, gündüz saatlerinin ise en kısa olduğu dönemi ifade eder. Astronomik olarak, Güneş'in 23.5 derecelik Kuzey eğikliği sebebiyle, Kuzey Yarımküre'de yaşanan bu olay, her yıl 21 Aralık civarında gerçekleşir.

21 ARALIK EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

Genel olarak, Kuzey Yarımküre'de 21 Aralık'taki en uzun gece süresi 12 saatten daha uzundur. Ancak, bu süre, güneşin batışından doğuşuna kadar olan toplam karanlık süreyi ifade etmektedir ve gün batımı ile gün doğumu arasındaki süre, coğrafi konuma göre değişir. Örneğin, kuzey enlemlerinde bu süre daha uzun olabilir.

Bu nedenle, tam olarak kaç saat süreceği sorusu, bulunduğunuz konum ve o konumdaki gün batımı ile gün doğumu saatlerine bağlı olarak değişiklik gösterecektir. O yılın ve coğrafi konumunun astronomik verilerine bağlı olarak, en uzun gece süresi genellikle 12 saatin üzerindedir.

EN UZUN GECE NEDEN OLUR?

21 Aralık'taki en uzun gece, astronomik bir olay olan Kış Gündönümü ile ilgilidir. Kış Gündönümü, Güneş'in Kuzey Yarımküre'de en düşük noktaya ulaştığı anı temsil eder. Bu olay, Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle gerçekleşir.

Dünya, kendi ekseni etrafında eğik bir şekilde döner. Bu eğiklik, Dünya'nın güneş etrafında dolanırken mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Kuzey Yarımküre, 21 Aralık'ta Güneş'e en çok eğik olduğu zamandır. Bu tarihte, Kuzey Yarımküre'deki bir gözlemci, Güneş'in en düşük noktada olduğunu ve Güneş ışınlarının en kuzey noktaya ulaştığını gözlemler.

Kış Gündönümü sırasında, Kuzey Yarımküre'deki yerel saatteki gün ışığı en kısa olur ve gece en uzun süre devam eder. Bu durum, Güneş'in ışınlarının daha düşük bir açıyla gelmesi nedeniyle meydana gelir.