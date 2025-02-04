Yıldız Tilbe'nin yüzü neden yandı? Yıldız Tilbe'nin yüzü son hali nasıl?

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, saçını boyadıktan sonra yüzünde yanıklar oluştuğunu açıkladı. Tilbe, 'Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim' diyerek yaşadığı talihsiz olayı takipçileriyle paylaştı. Yıldız Tilbe'nin yüzü neden yandı? Yıldız Tilbe'nin yüzü son hali nasıl?

YILDIZ TİLBE'NİN YÜZÜ NEDEN YANDI?

Ünlü şarkıcı yüzündeki yanıkların net bir şekilde göründüğü fotoğraflarını takipçileriyle paylaşarak "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" dedi.

Takipçilerinin geçmiş olsun mesajlarına da yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" ifadelerini kullandı.