Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Eyüp Debik'in kim olduğu merak ediliyor. 6 Üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir? Yıldız Teknik Rektörü Eyüp Debik kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İşte atama kararı:



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EYÜP DEBİK KİMDİR?

ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı, Çevre Mühendisliği alanında Profesör unvanına sahiptir.

Eğitim Bilgileri

Doktora, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği, 1995 -1999

Yüksek Lisans, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği 1993 -1995

Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği 1987 -1992

Yaptığı Tezler

Doktora, Evsel Atık suların Fiziko-Kimyasal Arıtılabilirliğinin Tam Ölçekli Bir Tesiste Araştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü,1999

Yüksek Lisans, Elmalı Rezervuar Suyunda Sıcaklık Modelemesi, Su Kalitesive Amonyak Formunun Belirlenmesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü,1995