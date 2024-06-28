Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı neden kapalı, ne zaman açılacak?

Yıldız- Mahmutbey metro hattın neden çalışmıyor sorusu gündeme gelirken Metro İstanbul'dan açıklama geldi. Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı ne zaman açılacak? Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı neden kapalı?

YILDIZ-MAHMUTBEY METRO HATTI NEDEN KAPALI?

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Duyuruda, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.