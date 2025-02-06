Yıkılmayan Hayallerim belgeseli oyuncuları kim, konusu ne (Deprem)?

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YIKILMAYAN HAYALLERİM BELGESELİ KONUSU NE?

Depremi yaşayanlar tarafından aktarılan ve deprem gününden sonra yaşananlarla çözüm yollarının ele alındığı "Yıkılmayan Hayallerim" ile 11 ilin yeniden yapılandırılmasında AFAD'ın etkin bir rol oynadığı inşa ve ihya süreci, Hatay'da yaşayan bir ailenin yaşam hikayesi üzerinden sürecin anlatıldığı "Birlikte Yeniden" belgeseli merak edildi.

YIKILMAYAN HAYALLERİMKONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİM?

Depremi yaşayanlar tarafından aktarılan ve deprem gününden sonra yaşananlarla çözüm yollarının ele alındığı "Yıkılmayan Hayallerim" ile 11 ilin yeniden yapılandırılmasında AFAD'ın etkin bir rol oynadığı inşa ve ihya süreci, Hatay'da yaşayan bir ailenin yaşam hikayesi üzerinden sürecin anlatıldığı "Birlikte Yeniden" belgeseli, bu akşam ekrana geliyor.

TRT'nin hazırladığı Yıkılmayan Hayallerim belgeseli, deprem felaketinin ardından yaşanan zorlukları ve bu süreçte millet-devlet dayanışmasının gücünü ekrana taşıyor. Depremi bizzat yaşayanların tanıklıklarıyla, felaketin bıraktığı izleri ve çözüm yollarını ele alan program, devletin gerçekleştirdiği büyük projelerin hayatlara nasıl dokunduğunu gözler önüne seriyor. Yıkılmayan Hayallerim, umudu diri tutan gerçek hikâyelerle izleyicilere ilham veriyor.